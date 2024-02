Serie A | vigilia di Inter-Juventus con quattro anticipi | le partite

C’è da attendere ancora un giorno prima di rivedere l’Inter in campo in Serie A, al Franchi contro la Fiorentina. Nell’attesa, gli anticipi di oggi ... (inter-news)

La Blue Factor affronta la Decom Roller Matera in una difficile sfida di hockey. Entrambe le squadre hanno vinto una partita nella Coppa Italia. Il Castiglione punta alla vittoria, ma il Matera è favo ...– Reduce dal pareggio subito in extremis nel rocambolesco match casalingo contro il Bologna, il Milan di Stefano Pioli, domani sabato 3 febbraio, alle ore 18 (match in diretta su DAZN), andrà nella ta ...E' stato infatti stilato il bollettino medico ufficiale: cinque sono i giocatori out e per alcuni si prospettano tempi lunghi. In particolar modo a dover attendere sono Stipe Vulikic e Ryder Matos, ...