Serie A | reti bianche a Udine ed Empoli

(Di sabato 3 febbraio 2024) 16.52 Risultato stretto per l'se, fermata sullo 0-0 al 'Bluenergy' dal Monza. Un super Di Gregorio tiene in piedi gli ospiti nel 1° tempo:dice no per 3 volte a un attivissimo Lucca e vola su Thauvin. Chance anche per Lovric (alto) e Payero (tiro largo da buona posizione). Ripresa piatta, palla-gol al 90' per il Monza con Marì:Lovric salva sulla linea Dopo il grande pari in casa Juve,frenato al 'Castellani' dal Genoa (0-0) Palo dei toscani con Cambiaghi, al 79' Luperto sulla linea nega lo 0-1 a Spence,vicinissimo al gol anche Gudmundsson