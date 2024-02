Serie A MOVIOLA LIVE | gol annullato al Genoa; Pereyra ammonito | salterà la Juventus

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2023/24: moviola Empoli-Genoa L’episodio chiave...Monza News2 minuti fa Moviola Udinese-Monza, l’episodio ...Ancora designazioni tra Serie A e B per la sezione AIA di Molfetta Mastrodonato in Frosinone-Cagliari, Ayroldi per Feralpi Salò-Catanzaro Serie A, prime designazioni del 2024 per la sezione arbitrale ...Si apre con due match il sabato di Serie A. Queste le formazioni ufficiali di Empoli-Genoa e Udinese-Monza: EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Grassi, Maleh, Gyasi; ...