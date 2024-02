Serie A | Matas Soul | il gioiello della Juventus che ha rifiutato un’offerta milionaria da parte dell’Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 3 febbraio 2024) 2024-02-03 12:59:04 Il web è in trepidazione: Anima di Mata È una delle sensazioni di Una. Il calciatore argentino deldi Turno che è in prestito questa stagione nel Frosinone Sta avendo una grande stagione. Nove gol e un assist lo collocano come uno dei giovani calciatori più alla moda in Europa. Dalla cava Vecchia Signora, l’attaccante arrivò al Torino nel 2020, da Club Atltico Vlez Sarsfield dell’Argentina. L’investimento che la Juve ha fatto negli ultimi anni sui giocatori offensivi e la poca fiducia che Allegri ha riposto inhanno rallentato la sua progressione. La scorsa stagione ha giocato solo 18 partite.. Al termine di questo campionato tornerà a Torino, dove cercherà di avere più presenza rispetto allo scorso anno. Grazie alla sua notevole prestazione in questo corso, il Al Ittihad L’Arabia ...