Serie A | La Salernitana toglie Jrome Boateng dalla disoccupazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) 2024-02-02 15:15:53 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: Lafin dal suo ritorno inA nel 2021-22, si è caratterizzata per l’utilizzo di giocatori di fama: Franck Ribry, Antonio Candreva, Federico Fazio, Diego Perrotti, Krzysztof Pitaek… Una saga che intende prolungare con la firma di un altro “vecchio rocker”:(Berlino, 1988). L’ex giocatore di Hertha, Amburgo, Manchester City, Bayern e Olympique Lione, che Era libero, firmerà fino a giugno e vestirà la maglia numero 5. “Mi sento onorato e orgoglioso di essere qui” ha dichiarato il nazionale tedesco, che diventa il nono rinforzo invernale della squadra guidata da Filippo Inzaghi. Si aggiunge a Triantafyllos Pasalidis (OFI Creta), ...

Salernitana su Manolas, le ultime Salernitana su Manolas, le ultime: il Verona non ha ancora trovato l'accordo definitivo con l'entourage del giocatore. Gli scaligeri offrirebbero circa 400mila euro a ..."In quaranta sessioni di calciomercato che ho vissuto da professionista facendo questo mestiere non c’è mai stata una sessione che ...Nell'articolo pubblicato oggi alle 13, abbiamo attribuito un 5 al mercato della Salernitana. Non tanto per i calciatori che sono stati scelti da Sabatini (che ha operato in condizioni ...