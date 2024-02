Serie A | Frosinone-Milan | probabili formazioni | orari e dove vedere la gara

(Di sabato 3 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 – Reduce dal pareggio subito in extremis nel rocambolesco match casalingo contro il Bologna, ildi Stefano Pioli, domani sabato 3 febbraio, alle ore 18 (match in diretta su DAZN), andrà nella tana del, che dopo l'ottimo avvio di stagione ha subito una flessione da cui sembra essersi rialzato con la vittoria del Cagliari e il pareggio contro l'Hellas Verona. Maggiore determinazione e l'innalzamento dell'asticella è stata la richiesta di mister Eusebio Di Francesco alla vigilia della: “Se guardassimo soltanto alle due squadre, non ci sarebbe probabilmente storia, ma noi dovremo cercare di alzare l'asticella del nostro rendimento e provare a giocarcela. Servirà avere maggiore determinazione e concentrazione per tutto l'arco della partita, perché altrimenti è difficilissimo ...

Tra soprese, certezze ed infortuni, Stefano Pioli pensa ai titolari da schierare per il prossimo impegno di campionato tra Frosinone e Milan ...Serie A, dove vedere Frosinone-Milan: Sky, NOW o DAZN Sabato 3 febbraio, ore 18:00. Diretta TV, streaming e probabili formazioni.