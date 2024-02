Serie A – Frosinone-Milan 1-1 | iniziato il secondo tempo! | LIVE NEWS

Matías Soulé pareggia dal dischetto in Frosinone-Milan allo 'Stirpe'. Penalty concesso per un fallo di mano di Rafael Leão in area rossonera (pianetamilan)

Serie A, Milan a Frosinone in attesa di Inter-Juve 03 febbraio 2024 Clamorsa rimonta del Lecce che nel recupero ribalta 2 gol alla Fiorentina e si impone in casa per 3-2. Sotto 2-1, i salentini… Leggi ...Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, dopo il pari subito in rimonta a Marassi contro il Modena ha parlato in conferenza: "E’ mancata un po’ la condizione. Esposito veniva da tanto tempo di inatti ...Moviola Frosinone Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/24 Il Milan affronta il Frosinone, nel match valido per la ventitreesima… Leggi ...