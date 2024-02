Serie A – Frosinone-Milan 1-1 | concluso il primo tempo | LIVE NEWS

Olivier Giroud porta in vantaggio i rossoneri in occasione di Frosinone-Milan allo 'Stirpe'. Colpo di testa sull'assist di Rafael Leão! (pianetamilan)

Matías Soulé pareggia dal dischetto in Frosinone-Milan allo 'Stirpe'. Penalty concesso per un fallo di mano di Rafael Leão in area rossonera (pianetamilan)

Il Frosinone è alla ricerca della seconda vittoria consecutiva casalinga. In caso di vittoria, Di Francesco e compagni scavalcherebbero il Lecce in classifica, raggiungendo così la tredicesima ...Gara difficile per il Milan a Frosinone, problemi per Kjaer e Gabbia e Pioli deve metterci subito una pezza: la scelta del tecnico Il Milan cerca punti per il terzo posto da blindare e aspettare ...Dopo la vittoria di ieri del Lecce sulla Fiorentina per 3-2, la 23esima giornata di Serie A prosegue con altre quattro partite. Due oggi i match delle 15: Empoli-Genoa e Udinese-Monza sono terminate ...