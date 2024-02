Serie A femminile Impegno casalingo per rossonere e nerazzurre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Sabato di grande calcio per lacon le due milanesi in campo: il Milan alle ore 15 sfida al Puma House of Football la Fiorentina, mentre leaffrontano alle ore 18 tra le mura amiche il Como. Lesono reduci dal pareggio per 0-0 contro il Pomigliano e stazionano all’ottavo posto in classifica a tre punti dalla Poule Scudetto: "Dobbiamo essere in grado di capire dove ci sono partite che prendono un tipo di piega e utilizzare altre strategie, perché se facciamo fatica ad arrivare in fondo a mettere la palla, dobbiamo trovare altre soluzioni" le parole di Corti, tecnico del Diavolo. Sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria per 3-2 in casa del Napoli, invece, l’Inter vuole dare continuità di risultati nel derby lombardo contro le comasche mentre la società ha rinnovato il contratto ...