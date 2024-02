Sensi | Inter irritata col Leicester! Ma rimane ancora una chance – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 febbraio 2024) Stefano, alla fine del valzer, è rimasto all’. Niente trasferimento al Leicester, con entrambe le parti rimaste deluse e con i nerazzurri che perderanno a zero il centrocampista, spiega Tuttosport. ADDIO – Stefanodice addio all’Inghilterra. Il suo trasferimento al Leicester, dopo un lungo tira e molla, è saltato sul gong finale del mercato inglese tra la notte di giovedì e venerdì. Il centrocampista, in scadenza a giugno con l’, era partito alla volta dell’Inghilterra per svolgere le visite mediche e mettere l’autografo sul contratto delle Foxes. Come spiga Tuttosport, alla fine non si è fatto nulla. Il Leicester, non convinto dai costi, ha cambiato le carte in tavola chiedendo uno sconto sui 2.5 milioni di euro pattuiti con l’. Gli accordi erano di mezzo milione per il ...