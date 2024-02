Senegal | elezioni presidenziali rinviate a data da destinarsi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Dakar, 3 feb. (Adnkronos) - Il presidente delMacky Sall ha rinviato adalepreviste per il 25 febbraio. Parlando alla nazione, il presidente ha annunciato di aver cancellato la legge elettorale a causa di una disputa sulla lista dei candidati. “Avvierò colloqui affinché vi siano condizioni perlibere, trasparenti e inclusive in unpacifico e riconciliato”, ha affermato il presidente senza annunciare una nuova. La decisione arriva mentre sono in corso indagini su due giudici del Consiglio costituzionale che potrebbero aver commesso illeciti nel processo elettorale. Il mese scorso, le autorità elettorali hanno escluso alcuni membri dell'opposizione dalla lista dei candidati. Il Partito democraticoese (Pds), il cui candidato Karim Wade figurava tra gli esclusi, aveva presentato una richiesta formale di rinvio del voto. Il candidato della coalizione di opposizione, Khalifa Sall, ha affermato che sospendere leequivale a “un colpo di Stato istituzionale”. La decisione del Consiglio costituzionale di escludere candidati di spicco ha alimentato un crescente malcontento riguardo al processo elettorale, con i candidati esclusi che affermano che le regole per la candidatura non sono state applicate equamente, cosa che le autorità hanno negato. "Queste condizioni difficili potrebbero minare seriamente la credibilità del voto gettando i semi di controversie pre e post elettorali", ha detto il presidente nel suo discorso.