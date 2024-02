Sei Nazioni | l' Italia parte bene ma cede 27-24 all' Inghilterra

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 3 febbraio 2024) Alla fine sono 4 punti per gli inglesi, uno per gli azzurri. ROMA - L'ha battuto 27-24 l'all'Olimpico nel primo incontro del Sei2024. E' stata una gara combattuta che gli azzurri hanno condotto per tutto il primo tempo chiuso sul 17-14. Alla fine sono 4 punti per l'Inghil