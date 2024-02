Sei Nazioni 2024 | l’Italia illude un tempo | poi l’Inghilterra passa 24-27 all’Olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Si è appena conclusa a Roma la partita d’esordio degli azzurri nel Guinness Seie in campo sono scese, appunto,. Dura un, che gioca molto bene per 40 minuti, ma nella ripresa concede troppo alche può rimontare e vincere una partita comunque non facile. Italia che parte bene in difesa, forzando subito al tenuto gli inglesi e poi prova a spingere in attacco, spostando il baricentro nella metà campo ospite. Al 4’ fallo inglese e Tommaso Allan va sulla piazzola e 3-0 per. Inghilterra molto indisciplinata, che concede agli azzurri di risalire il campo, anche se non si concretizza il tanto possesso. Non così al 12’, quando una buono spunto di Brex, ottimo offload a Lorenzo Cannone, ...