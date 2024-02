Sei Nazioni 2024 | Lamaro | “Stanchi di arrivare vicini alla vittoria”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Soddisfazione, ma anche amarezza. L’Italrugby cade all’Olimpico di Roma con il risultato di 24-27 contro l’Inghilterra, ma non mancano segnali incoraggianti nel primo incontro del Sei. “Stiamo crescendo, ma siamodi, è stata una partita dura in cui abbiamo lottato su ogni pallone”, ha detto il capitano Michelein conferenza stampa. “Non è stato facile affrontare il post mondiale, anche – aggiunge -, ma ci stiamo impegnando trovando uno scopo comune: è questo ciò che ci traina, facendoci trarre ispirazione l’uno dall’altro. Dobbiamo continuare a lavorare in questo senso”. Esordio azzurro, invece, per il nuovo ct Quesada: “Oggi c’è stata grande intensità contro una squadra concreta – spiega -. È ...