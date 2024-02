Sei Nazioni 2024 | la Scozia passa in Galles per 26-27 Doppio bonus per i padroni di casa

(Di sabato 3 febbraio 2024) Lainper 26-27 nell’ultima sfida della prima giornata del Seidi rugby: gli ospiti marcano tre mete e mancano il punto dioffensivo, mentre idisegnano quattro marcature e portano aentrambi i punti di. Partita dai due volti: dominio dellanel primo tempo, con gli ospiti che sbloccano lo score dalla piazzola già al 5? con Russell ed al 10? sono sul 10-0 in seguito alla meta di Schoeman convertita da Russell. Al 22? arriva il 13-0 ancora grazie a Russell dalla piazzola, infine la meta di van der Merwe al 29?, trasformata da Russell, porta il match sul 20-0 per la, con sui si va al riposo. Ad inizio ripresa la ...

Il capitano e il c.t. dell’Italia dopo la sconfitta con l’Inghilterra a Roma nell’esordio nel Sei Nazioni: “C’è delusione per la sconfitta, ma siamo anche fieri per il carattere”.Emozionante match oggi all'Olimpico nella partita d'esordio del Sei Nazioni 2024 di rugby, ma l'Italia finisce sconfitta 27-24 ...Il capitano Michele Lamaro: «Ormai ne abbiamo abbastanza di arrivarci così vicino e di non portare a casa il risultato. Non possiamo accontentarci, vogliamo di più» ...