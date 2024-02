Seconda categoria | le partite di oggi Apecchio cerca la terza vittoria Il S Cecilia fa l’esame a Macerata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Nel girone A dilotta aperta al vertoce: nel raggio di 7 punti ci sono ben 11 squadre. Gare probanti quelle di, per lagiornata d ritorno. Il programma (ore 15): S.Urbania-O.Feltria. Trasferta difficile per la prima in classifica che è rimasta al palo nelle ultime due giornate. Il S.sette giorni fa ha battuto in trasferta il Ca’ Gallo e ha necessità di punti per uscir fuori dalla zona pericolante. Viridissima-Frontonese. L’del presidente Pierotti cercherà laconsecutiva ma la Frontonese è reduce dal successo contro la capolista e quindi è in salute. Gara da tripla. Le altre. ...