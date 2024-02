“Se non sbagli | ti ammazziamo” | calcio sotto choc

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ancora una volta arriva una storia che non ha nulla a che vedere con ilgiocato: la denuncia è molto pesante Ildei miliardi e degli arabi contro quello ancora puro dei dilettanti, chi indossa magliette e scarpini un paio di volte la settimana per allenarsi e giocare. In teoria non c’è paragone, tutto a favore della sana passione. In pratica però ancora una volta ilper un episodio che ha rischiato di compromettere l’incolumità di un tesserato., è successo veramente (Ansa Foto) – Cityrumors.itLo scorso weekend il programma della Prima Categoria calabrese nel Girone C prevedeva anche lo scontro tra Real Pizzo e Martelletto Settingiano. Come a dire Vibo Valentia contro Catanzaro, le province di ...