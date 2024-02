Scuola Panoramica | stop al contratto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) Per inadempimento dei lavori pattuiti, il Comune di Riccione a fine anno ha revocato ilalla ditta che si era aggiudicata l’appalto per la nuovaelementare in viale. Entro il 6 febbraio pertanto il cantiere dovrà essere sgomberato dal materiale abbandonato, che è davvero tanto e in parte in stato di deterioramento, al punto da creare disagio per i residenti, i quali in alcuni casi hanno segnalato anche la presenza di topi per le strade dovuti all’abbandono del cantiere. In caso di mancato rispetto del termine interverrà d’ufficio il Comune, addebitando oneri e spese all’azienda appaltatrice. Nel frattempo per i danni subiti l’amministrazione comunale ha chiesto il recupero della cauzione definitiva, che era stata fatta a garanzia del corretto adempimento del. Tanto più che la ...