Scuola | finanziamento di 790 mln per contrastare la dispersione scolastica in tutta l' Italia

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ammonta a 790 milioni di euro ilcomplessivo autorizzato, con decreto del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per il nuovo piano di riduzione dei divari territoriali negli apprendimenti e per il contrasto della. Lo rende noto un comunicato del ministero. La misura, ricompresa nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, coinvolge...

Ammonta a 790 milioni di euro il finanziamento complessivo autorizzato, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe ...Ammonta a 790 milioni di euro il finanziamento complessivo autorizzato, con decreto del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per il ...l’efficentamento energetico della scuola Rodari per 450mila euro e abbiamo ottenuto il finanziamento Pnrr per la nuova palestra per le scuole Nerucci e Rodari ( 2milioni e 500 mila euro dei quali ...