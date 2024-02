Scontri prima della disfida dei falò | Atto sbagliato e deprecabile I fuochisti chiedono sanzioni certe

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ildi San Geminiano è stato un successo ma sono ancora accese le polemiche per la ’mischia’ tranotte dell’antivigiliafesta patronale. Lo scontro tra due gruppi avvenuto nella tradizionale dinamica che prevede il tentativo di bruciare anzitempo agli avversari la pira, ha causato una ferita alla testa di un fuochistaparrocchia di San Nicolò, che se l’è cavata con 5 punti di sutura. E’ volato anche qualche spintone da parte dei seguaci del patrono che volevano impedire l’attacco al. Vista la ferita, il trambusto poi si è sgonfiato. In seguito idel patrono con una dichiarazione pubblica hanno preso le distanze dall’atteggiamento tenuto da chi ha sferrato il colpo, espellendolo dal gruppo. Ora sono i ...

E’ in corso Newcastle-Milan , sfida fondamentale per il passaggio del turno agli ottavi di Champions League. Le due squadre sono chiamate a vincere ... (calcioweb.eu)

Non solo calcio in Bologna-Roma . Vanno infatti segnalati alcuni spiacevoli fatti verificatisi poco prima del match, all’esterno del Dall’Ara:... (calciomercato)

In Settimana Parma, tutti al Tardini col Venezia: biglietti in esaurimento in Nord SportParma HOME (3 giorno/i fa) - Il Parma Calcio chiama a raccolta i propri tifosi in vista del big match di sabato ...Uno scontro diretto tra due formazioni di vertice, prime a quota 20, con gli avversari dei biancorossi che hanno già osservato il turno di riposo. "I nostri avversari – ha commentato Romani – ci ...Scontro totale tra governo e Stellantis, mentre sale la tensione sugli stabilimenti italiani. I lavoratori di Mirafiori e Pomigliano, per il ceo della casa automobilistica italo-francese, Carlos Tavar ...