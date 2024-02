Sci alpino | Stefano Pizzato sfiora il podio nel gigante dei Mondiali Juniores Vince l’americano Sarchett

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Si sono chiusi idi scia Portes du Soleil con ilmaschile. L’ultima medaglia d’oro è stata vinta dalRyder, mentre c’è tanta amarezza in casa Italia per il quarto posto di, che hato il, mancandolo per soli quattro centesimi, dopo aveva chiuso in seconda posizione la prima manche. Una gara con distacchi davvero ravvicinatissimi. Infattisi è laureato campione del mondo per soli sei centesimi nei confronti del francese Alban Elezi Cannaferina. Medaglia di bronzo per lo svedese Fabian Ax Swartz, che ha accusato un ritardo di dieci centesimi dalla vetta. Come detto al quarto posto ha ...