Sci alpino | la lettone Germane vince lo slalom femminile dei Mondiali Juniores Quinta Beatrice Sola

(Di sabato 3 febbraio 2024) Dzeniferaconferma il pronostico della vigilia elodeidi sci. In quest’ultima giornata di gare laista, già in Top-10 in Coppa del Mondo, si è messa al collo una medaglia storica per il proprio paese, dominando la gara tra i pali stretti, con distacchi elevatissimi rifilati a tutte le avversarie, quasi tutte oltre il secondo e mezzo. In testa già dopo la prima manche,ha confermato la sua leadership anche nella seconda, ottenendo nuovamente il miglior tempo assoluto. Medaglia d’argento e secondo posto per la svizzera Anuk Braendli, che ha rimontato quattro posizioni, chiudendo comunque a 1.42 dalla vincitrice. Bronzo, invece, per la svedese ...