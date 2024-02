Sci alpino | Coppa del Mondo femminile | via libera della Fis alle gare di Crans-Montana

(Di sabato 3 febbraio 2024) Arriva il semaforo verdeFisdideldi. Questa mattina ha avuto luogo il controllo, con successivo via, dei delegati FIS sul Mont Lachaux, dove venerdì 16 e sabato 17 febbraio sono in programma due discese, seguite domenica 18 da un super-g. Condizioni buone quindi, in una delle piste preferite di Sofia Goggia, che aha trionfato quattro volte in discesa, l’ultima nel 2023 quando anticipò Federica Brignone. SportFace.

Britt Richardson si è aggiudicata il gigante valevole per i Campionati Mondiali junior 2024 di sci alpino in corso di svolgimento a Portes du Soleil ... (oasport)

La FIS ha dato esito positivo dopo il controllo della neve a Crans Montana, in Svizzera: le gare femminili della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 sono confermate. Come da programma, le gare si ...I Mondiali juniores di sci alpino di Châtel si sono chiusi con un nono podio per la Svizzera, che ha così terminato in testa al medagliere con quattro ori, tre argenti e due bronzi. Ad assicurare l’ul ...I Mondiali juniores di sci alpino di Châtel si sono chiusi con un nono podio per la Svizzera, che ha così terminato in testa al medagliere con quattro ori, tre argenti e due bronzi.