Schlein arruola l' ”acchiappa-fascisti” Berizzi per racimolare voti alle Europee Ruotolo | Valerio e gli altri

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 3 febbraio 2024) Nella confusione grande del Pd traanze che non decollano,porte e crisi di identità, Ellyricorre a una sola strategia: “gli” nelle liste delle elezioni. L’usato sicuro, la carta dell’antifascismo. La segretaria vuole mettere iin lista “nomi di esterni”, personalità della società civile, giornalisti, opinionisti che si si siano brillantemente messi in luce per una costante e inesauribile “caccia” ai presuntiche infesterebbero il Paese. Pertanto i nomi che la segretaria sta segnando con un asterisco sono una garanzia per portare avanti un tema “sicuro”. Per questo un nome pressoché sicuro è quello di Paolo, firma di Repubblica, inchiestista di punta del quotidiano ...