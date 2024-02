Scafati | il consigliere Grimaldi | “Le bugie del Sindaco hanno le gambe corte”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa delcomunale diMichele“La differenza tra la propaganda e la realtà. Il Comune, a differenza di quanto annunciato dalin campagna elettorale e in altre numerose occasioni, venderà le cinque farmacie comunali. E sarà costretto a farlo proprio sulla base di quel piano di rientro concordato con ladei Conti, e causato proprio dai 33 milioni di euro di debiti con i quali Aliberti lasciò il Comune nel 2016. È quanto emerge da una risposta ad una nostra interrogazione consiliare, che avevamo inoltrato per conoscenza anche alladei Conti. Nel frattempo, siccome in questi mesi si è confusa la realtà con la propaganda, il Comune ancora non sa quali saranno gli ...

Scafati. Emergenza territoriale, flop l'adunata di Aliberti. Ieri sera presenti un rappresentante di Angri e due politici del napoletano ..."Con David Logan non c'è stato alcuno screzio. È andato via perché ha scelto di non giocare più a basket". Lo ha detto il patron della Givova Scafati, Nello Longobardi in un video pubblicato sui canal ...Il Sindaco Pasquale Aliberti ha inviato una nota a tutti i sindaci dei comuni della Campania per invitarli ad un incontro sull'emergenza sanitaria regionale che si terrà venerdì 2 febbraio, alle ore 1 ...