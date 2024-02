Sassari | esplode bombola in casa | morta una donna di 71 anni | salve figlia e nipote

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 3 febbraio 2024) Pubblicato il 3 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Tragedia a Sorso, in provincia di, dopo l'esplosione di unadi gpl. Non c'è stato nulla da fare per Giovanna Crimi, 71enne catechista molto conosciuta nel paese, travolta dall'esplosione. Ci sono volute alcune ore per recuperare il corpo dellasotto le macerie. Nell'appartamento erano presenti anche lae la, ma si sono salvate. — [email protected] (Web Info)