Sarà una finale da record! Tutti i numeri e le curiosità su Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 3 febbraio 2024)unadicon il botto quella di sabato 10 febbraio perché per la prima volta nella storia del Festival saranno 30 i cantanti in gara . Negli anni passati, per il minor numero di artisti in concorso nella categoria Big e per via delle eliminazioni, non era mai successo. È uno dei record del quinto festival consecutivo di Amadeus, quello con il quale raggiunge il primato, ma solo...