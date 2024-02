Sara Diamante | dagli studi di medicina a Onlyfans | «Ora fatturo 150 mila euro l’anno e vorrei fare un sindacato»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 febbraio 2024), 22 anni, è un’ex studentessa diall’università di Pavia. Nel 2021 ha aperto un profilo sulla piattaformae ha iniziato a vendere foto e video. Ora fattura 150e il mese prossimo si trasferirà negli Stati Uniti. «Sogno di lavorare nell’industria americana. A marzo andrò negli Usa per migliorare il mio inglese. Il porno secondo me è una forma di espressione, anche se noi attrici siamo ancora percepite come persone un po’ deviate o dei robot», dice oggi in un’intervista al Corriere dino. L’evento scatenante che l’ha portata ad aprire il profilo è stato «tornare single dopo tre anni. Avevo un vuoto affettivo, l’ho colmato con il sesso. Incontravo ragazzi appena conosciuti in macchina o in albergo. ...