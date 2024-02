Sanremo | tutto pronto per la terza edizione del Festival della canzone cristiana

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ladel2024 si terrà, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, nei giorni 7, 8 e 9 febbraio 2024, nello storico Teatro F.O.S. – TeatroFederazione Operaia Sanremese, in Via Corradi. Il, organizzato dal Cantautore e Direttore artistico Fabrizio Venturi, ha ottenuto un rilevante successo mediatico nazionale nelle precedenti edizioni del 2022 e del 2023. Per la suaha ottenuto nuovamente i patrocini delle più importanti istituzioni, tra cui quelli del SenatoRepubblica,Regione Liguria eProvincia di Imperia. «Ilsi prefigge l’intento ...

Ritmi accesi e meno rap. Tanti tormentoni che promettono di entrare nella testa di tutti. E molti big, sino ai Ricchi & Poveri. Così Amadeus giura di farci ballare ...Manca davvero poco al via del Festival di Sanremo 2024. Tutto pronto al teatro Ariston dove dal 6 al 10 febbraio andrà in scena il festival della canzone italiana. Sarà l’ultimo anno di Amadeus alla ...Gigi D'Agostino sta per tornare sulle scene dopo una pausa durata 4 anni, tra la pandemia e la malatta per cui si è ritirato nella sua casa, per prendersi cura di se stesso e ...