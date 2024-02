Sanremo | allarme rosso per Amadeus

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 3 febbraio 2024) A ridosso del Festival di, la situazione sembra essere decisamente opposta a quella vissuta lo scorso anno. Mentre dodici mesi fa a pochi giorni dall’apertura del sipario della kermesse musicale le polemiche imperversavano, dominando le pagine dei giornali e l’attenzione dei mezzi di comunicazione, quest’anno si percepisce una sorta di silenzio mediatico. Quasi assordante. Le controversie che avevano coinvolto figure come Rosa Chemical, Fedez, Chiara Ferragni e Paola Egonu sono praticamente assenti e con esse è calata anche la presenza del festival sulle onde della cronaca, scavalcato da Ilaria Salis, dai guai nel Mare dalle guerre che ormai imperversano in ogni angolo della terra. Il clima di questa edizione sembra essere più pacato, privo di quegli elementi divisivi che l’anno scorso avevano infiammato il dibattito pubblico. Non ci ...