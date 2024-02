Sanremo 2024 | un dispiegamento di forze per la massima sicurezza

(Di sabato 3 febbraio 2024) Duecentocinquanta uomini in campo, tra cui personale altamente specializzato della Scientifica, degli Artificieri e dell’Antiterrorismo. A questi si aggiungono i rinforzi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. La città diè blindata per la 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Un dispositivo diimponente “Ci troviamo L'articolo proviene da Il Difforme.

Daniele Cabras , in arte Dany , è uno dei conduttori del Prima Sanremo 2024 insieme a Mattia Stanga. Il tiktoker sardo è diventato in poco tempo ... (metropolitanmagazine)

Il Festival di Sanremo , l’evento invernale che rappresenta l’italianità a livello musicale e non solo, considerabile come una tradizione che tiene ... (ildifforme)

Noi abbiamo voluto osare, lanciando per l’occasione una versione di #Sanremo che vedrà protagonisti… i club della #SerieCNOW Per farvela breve: abbiamo chiesto ai nostri club di scegliere ...Prima Festival 2024 è in diretta o registrato a Sanremo, quanto dura il programma. Chi sono i conduttori di Prima Festival 2024 ...Nuova miniserie storica Rai: in arrivo la storia di Goffredo Mameli, il più patriota degli italiani La Rai ci ha decisamente preso gusto con le ...