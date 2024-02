Sanremo 2024 | The Kolors tifano Napoli | Stash | “Ho pianto di gioia”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 3 febbraio 2024) I Thecon il brano “Un ragazzo, una ragazza” portano un pezzo di campania e il tifo per il. A, i Thenon solo portano la loro musica ma anche la loro passione per il, il frontman, ricorda con emozione il giorno della vittoria del, quando pur non essendo in Campania, ha potuto festeggiare con i fan durante un concerto. Chi Sono i TheIl gruppo musicale The, noto per il loro trionfo ad Amici nel 2015 e per le partecipazioni a, ha origini nel casertano ma si è formato a Milano. Hanno fatto breccia nel cuore dei fan con il loro ultimo successo estivo, “Italo Disco”. “Un Ragazzo, ...