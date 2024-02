Sanremo 2024 | Sangiovanni in gara con ‘Finiscimi’ | carriera e curiosità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Lo scorso anno è salito sul palco dell’Ariston come ospite per una versione speciale di ‘Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte’ di Gianni Morandi e come partner di Ariete nella cover di ‘Centro di gravità permanente’ di Franco Battiato. Nel 2022 aaveva portato ‘Farfalle’, classificatasi quinta e rivelatasi un successo in Italia e all’estero. Stiamo parlando di, quest’anno inal festival con. Iniziè il nome d’arte di Giovanni Pietro Damian, classe 2003. La sua città natale e quella dove è cresciuto è Vicenza. È il figlio minore di Lidia e Pierluigi, ha altri due fratelli maggiori, Alberto e Andrea. Giovanni è molto legato alla sua famiglia che – come ha raccontato lui stesso – l’ha sempre spronato a realizzare i suoi sogni. Il nome d’arte ...