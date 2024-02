Sanremo 2024 | Il Tre in gara con ‘Fragili’ | origini e progetti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) S’intitolail brano che Il Tre porterà in. Il giovane artista laziale, poi, è atteso per un’esibizione live al Palazzo dello Sport di Roma, sabato 9 novembre. Si tratta di due tappe importanti del suo percorso professionale, dagli inizi a oggi tutto in ascesa.Il vero nome de Il Tre è Guido Senia, nato nel 1997 a Santa Maria delle Mole, in provincia di Roma. Il significato del nome d’arte è duplice: fa riferimento alla data di nascita del rapper, il 3 settembre, e al suo nucleo familiare, composto da lui e dai suoi genitori. Nei suoi brani Il Tre canta soprattutto il coraggio e la paura, il valore dell’amicizia vera, la forza di credere nei propri sogni e il sostegno prezioso della famiglia che lo ha aiutato anche nei momenti più difficili. ...