Sanremo 2024 | i Negramaro vincono il Premio Lunezia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il Festival dista per cominciare e c'è già unassegnato. E si tratta di un riconoscimento importante, visto che è assegnato da una giuria di addetti ai lavori che ha il compito di esprimersi sulla qualità dei testi delle canzoni in gara. L'arrangiamento musicale, si sa, senza un testo di qualità può colpire il pubblico sul momento ma poi rischia di non rimanere scolpito nella memoria. Per questo motivo, il testo di un brano rappresenta una componente particolarmente importante e determinante. Il, battezzato 29 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De Andrè, viene assegnato da una giuria quest'anno presieduta da Stefano De Martino e composta anche da Beppe Stanco, Loredana D'Anghera, Selene Pascasi, Dario Salvatori, Marina Pratici, Giuseppe Anastasi, Roberto ...