Sanremo 2024 | Fiorello e Alessia Marcuzzi svelano l’Aristonello | il glass di ‘Viva Rai 2’ a due passi dal teatro

“Ho vissuto un enorme trauma quindi non posso sapere qual è il mio futuro, ma mi ritengo fortunato in tutto”. Gigi D’Agostino è pronto al grande ... (ilfattoquotidiano)

Canzoni Sanremo 2024 | «Un ragazzo una ragazza» dei The Kolors – testo e significato

The Kolors (US) “Questa non è Ibiza“, è Sanremo. Reduci dal tormentone estivo Italo Disco, i The Kolors sono pronti a calcare il palco del teatro ... (davidemaggio)