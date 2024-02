Sanremo 2024 | debutta la Giuria delle Radio | ci sarà Radio Alta con Teo Mangione

Il cantante torna in gara con Tu no, un brano che parla di un'assenza: «Ancora oggi quando sento Ovunque sarai mi scendono le lacrime, e anche ... (vanityfair)

Il Volo (US) Terza partecipazione al Festival di Sanremo per Il Volo . Dopo la vittoria nel 2015 con Grande amore e il terzo posto nel 2019 con ... (davidemaggio)

Canzoni Sanremo 2024 | «Un ragazzo una ragazza» dei The Kolors – testo e significato

The Kolors (US) “Questa non è Ibiza“, è Sanremo. Reduci dal tormentone estivo Italo Disco, i The Kolors sono pronti a calcare il palco del teatro ... (davidemaggio)