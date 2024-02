Sanremo 2024 | “caos biglietti” | il Codacons presenta esposto all’Antitrust

Dal 6 al 10 febbraio appuntamento con il Festival di Sanremo 2024, guidato per il quinto anno consecutivo da Amadeus. Come assistere dal vivo all'evento I biglietti sono in vendita dallo scorso 23 ge ...Platea: il biglietto singolo per ognuna delle 4 serate costa 200€, il biglietto singolo per la finale costa 730€ Galleria: il biglietto singolo per ognuna delle 4 serate costa 110€, il biglietto singo ...Le canzoni proposte per la gara sono state bocciate per 27 anni di fila, ma nell'edizione 2024 potrebbero far capolino come ...