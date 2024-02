San Severo | accusa | laboratorio per la preparazione dell’eroina | sequestro di diciotto chili di droga Guardia di finanza

(Di sabato 3 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Inclandestino per ladi eroina è stato scoperto a Sandai finanzieri del Comando Provinciale di Foggia. Il detentore è stato tratto in arresto ed oltre 18 kg di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati, unitamente ai materiali ed alle attrezzature utilizzati per il confezionamento. Il controllo è iniziato quando una pattuglia in abiti civili è stata superata da un’autovettura che procedeva a forte velocità, con manovre improvvise, senza segnalare le svolte e senza fermarsi agli incroci. Insospettiti dal comportamento del conducente i finanzieri hanno seguito la vettura fino all’interno del “Luisa Fantasia” ove hanno identificato il conducente. L’autista, già noto alle forze dell’ordine, si è mostrato agitato ...

