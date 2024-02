San Felice a Cancello | sorpreso mentre incendia cumulo rifiuti | arrestato algerino

(Di sabato 3 febbraio 2024) Acerra. Era intento ad appiccare il fuoco a due grossi cumuli di, il 58enne, già noto alle forze dell’ordine, che nella serata di ieri è statoin località Pezzalonga del comune di Acerra, nel napoletano, a confine con il comune di San. I carabinieri della Stazione di, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato una colonna di fumo alzarsi dalla strada e, sopraggiunti sul posto, hannoil 58nne che, con un accendino, dopo aver dato fuoco ad alcuni pneumatici especiali presenti in loco, si stava adoperando per accendere altri focolai. Alla vista dei militari dell’Arma l’uomo ha cercato di scappare a piedi ma è stato subito raggiunto e bloccato. Sul luogo ...

Oltre alla sfida di Casini, il Girone E manda in scena nel suo primo derby day del 2024 anche Montagna – Cecina e S. Niccolò – Cintolese Primo derby day del 2024 per il Girone E di Seconda Categoria.