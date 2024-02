San Domenico e Provenzano libere | Due piazze di pregio senza le auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Qualcosa si muove sul tema dei parcheggi a Siena. Dopo l’annuncio dell’assessore Enrico Tucci e il varo della delibera che dà il via alla creazione di 150 posteggi per i residenti ZTL all’interno delle strutture cittadine, prosegue la lotta al parcheggio selvaggio. Una necessità sempre più sentita dalla città, che permetterebbe di liberare dallein sosta due dei beni più preziosi del museo a cielo aperto che è Siena: Piazzae la Basilica di Sanche creano non pochi disagi a residenti e commercianti, oltre a deturpare il paesaggio. Spesso parcheggiate fuori dalle zone consentite, a volte prive dei permessi adeguati. L’idea della giunta è dare uno stop alla sosta selvaggia entro fine febbraio, rafforzando i divieti di sosta, ma garantendo il postoai residenti del ...