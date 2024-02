Sampdoria-Okaka | nuovi contatti Ma c'è un punto di domanda per i blucerchiati

Le squadre italiane continuano a muoversi sul mercato degli svincolati e anche l’attaccante Stefano Okaka potrebbe rimettersi presto in gioco, in ... (calcioweb.eu)

In un calcio senza più bandiere ed emozioni, o semplicemente appartenenze territoriali e di cuore, Francesco Totti, insieme a Daniele De Rossi, è stata l’ultima grande rappresentazione dell’amore ...Roberto Soriano è un pezzo pregiato del calciomercato svincolati: contatti per il ritorno alla Sampdoria, in Serie B ...Stefano Okaka è ancora un obiettivo di calciomercato per la Sampdoria, ma Andrea Pirlo riflette sulle condizioni fisiche: serve gente pronta subito Il calciom ...