Sampdoria-Modena | le formazioni ufficiali | Pirlo rilancia Esposito

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 febbraio 2024) Alle 16.15. A Marassi, i doriani scenderanno in campo e ritrovano dal primo minuto Sebastiano. Le. L’interista era rimasto fuori per infortunio nelle precedenti partite., le: riecco(4-3-2-1): Stankovic; De Paoli, Piccini, Gonzaléz, Askildsen; Kasami, Yepes, Giordano; Álvarez,; De Luca. All.:(3-5-2): Seculin; Riccio, Zaro, Cauz; Ponsi, Battistella, Gerli, Palumbo, Corrado; Gliozzi, Abiuso. All.: Bianco. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...