Salto con gli sci | Forfang dà spettacolo a Willingen e torna a vincere dopo cinque anni 16° Insam

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Oltrel’ultima volta (Nizhny Tagil in data 1 dicembre 2018), Johann Andreuna gara individuale di Coppa del Mondo imponendosi per dispersione nella prima competizione del weekend sul trampolino grande HS147 di, in occasione dell’undicesimo appuntamento stagionale del massimo circuito maschile dicon gli sci. Quarto successo e 16° podio in carriera (escludendo le prove a squadre) per il 28enne norvegese, che ha trionfato con merito quest’oggi in una gara condizionata notevolmente dal meteo e da un forte vento frontale.un ottimo primoche lo ha collocato in seconda posizione provvisoria ad un’incollatura dal sorprendente ...