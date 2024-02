Salto con gli sci femminile | CdM Willingen 2024 | trionfa Seifriedsberger | Sieff 22^

(Di sabato 3 febbraio 2024) Seconda vittoria in Coppa del Mondo per Jacqueline, che hato anella tappa valevole per la Coppa del Mondo 2023/dicon gli sci. L’austriaca si è imposta con il totale di 161.4, precedendo di 4.1 punti la giapponese Sara Takahashi. Terza piazza invece per la beniamina di casa Katharina Schmid, staccata di 8.6 punti dalla vetta. Completano la top 5 la canadese Loutit e l’austriaca Kramer. Indietro invece le due azzurre ai nastri di partenza. Annikaha concluso in 22^ posizione con 90.2 punti (-71.2 dalla vetta), mentre Lara Malsiner si è accontentata della 29^ piazza con 47.6 (-113.8). SportFace.

In archivio le qualificazioni maschili della prova di Willingen , valida per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci. Primo posto ex aequo per il ... (sportface)

