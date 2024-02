Salis | Tajani | prima domiciliari Ungheria

(Di sabato 3 febbraio 2024) 14.18 "Gli avvocati di Ilariadevono chiedere iin,cosa che,fino ad adesso, non hanno fatto. Questo non dipende da noi".Così il ministro degli Esteri."bisogna ottenere iin" e "una volta concessi possiamo chiedere di averli in Italia","siamo pronti a fare tutto quel che serve",ha aggiunto. Poi ha detto di condividere quanto detto dal padre di Ilariae cioè che "non bisogna trasformare una vicenda giudiziaria in un fatto politico"sennò "non si fa l'interesse del detenuto".

"Gli avvocati di Ilaria Salis devono chiedere i domiciliari in Ungheria, richiesta che, fino ad adesso, non hanno fatto. Questo non dipende da noi". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a ...La difesa di Ilaria Salis, detenuta a Budapest, punta agli arresti domiciliari in Italia. Incontro a Roma con i ministri Tajani e Nordio per discutere la strategia legale e le opzioni disponibili.Il ministro degli Esteri interviene sulla vicenda dell’attivista brianzola detenuta in Ungheria: “Siamo pronti a fare tutto ciò che serve. Non si trasformi la vicenda in un fatto politico” ...