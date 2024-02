Salento | incidente sulla Statale 275 | muore un 35enne L' ira della comunità | «Inaccettabile perdere la vita così»

Non ce l?ha fatta Domenico Schiavone, il 69enne di Racale coinvolto ieri pomeriggio in un incidente sulla provinciale 608, che collega Taviano a ... (quotidianodipuglia)

Intorno alle 15,30 l’ incidente sulla strada statale 275 fra Lucugnano e Montesano Salentino. Per cause da dettagliare una moto Yamaha 1000 si è ... (noinotizie)

Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 275, nel tratto che collega le frazioni di Lucugnano e Montesano, in Salento. La vittima è Matteo De Masi, 35 anni, di Specchia.Intorno alle 15,30 l’incidente sulla strada statale 275 fra Lucugnano e Montesano Salentino. Per cause da dettagliare una moto Yamaha 1000 si è scontrata con un furgone. Il conducente della motociclet ...Pagg. 240 coll. SuperNoir Bross €16,90 Isbn 9788869437137 Prefazione di Daniele Biacchessi Un terribile incidente stradale avviene in una via del ...