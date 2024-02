Salasso inflazione | ecco i prodotti su cui abbiamo preso la stangata

(Di sabato 3 febbraio 2024) La fiammata dell’è già costata più di 4mila euro alla famiglia media italiana. La stima si riferisce agli ultimi due anni che hanno visto la spesa corrente salire dai 21.800 euro del 2021 agli attuali 25.900 (+18,5%), per un aumento medio mensile pari a 337 euro. Colpa del carovita (+14,2% tra il 2021 e il 2023) che ha spinto al rialzo bollette della luce e del gas, generi alimentari (come zucchero, riso, olio di oliva, latte a lunga conservazione, burro) ma anche i biglietti aerei. Si tratta della perdita di potere d’acquisto più alta degli ultimi 25 anni, calcola l’Ufficio studi della CGIA di Mestre che ha elaborato l’indagine su un campione di oltre 32mila famiglie che considera tutte le spese sostenute: alimentari e bevande; abbigliamento e calzature; bollette di casa e altri combustibili; mobili, oltre a ristoranti, salute, trasporti, sport e ...

