Sacchi e il precedente choc

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’ultimo incrocio tra il Bologna e Juan Lucaè una data che a Casteldebole hanno scolpito sui muri: 16 aprile 2022, Juventus-Bologna 1-1. Fu il giorno in cui il fischietto di Macerata all’80’, col Bologna in vantaggio (gol di Arnautovic), espulse prima Soumaoro per fallo da ultimo uomo su Morata e poi, per proteste, un inferocito Medel. I rossoblù ridotti in nove si fecero agguantare da Vlahovic, ma il pari non scalfì la soddisfazione di Mihajlovic, in quei giorni in ospedale per combattere la recidiva della leucemia. Conoggi al Var ci saranno La Penna e Mazzoleni.