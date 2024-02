Russia | escluso dalle elezioni un altro sfidante di Putin?

Il presidente del Senato Ignazio La Russa non entra nel merito delle contestazioni e va al cuore del problema: «È una cittadina italiana per la quale è giusto siano tutelati i diritti della persona» e ...La scelta di Biden rappresenta uno strappo al diritto internazionale, ma punta a dare una scossa alla sensazione di incertezza e pessimismo sul futuro della guerra. Favorevole il Canada, no dell’Ue: e ...